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11:59 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Пропавшего в Молдове парня искали четыре дня, а нашли в озере: Он утонул

Все обстоятельства трагедии выясняются.

Источник: Комсомольская правда

Без вести пропал: полиция просит помощи в поисках жителя села Пухой Яловенского района, сообщает полиция.

29-летний сельчанин покинул дом 26 ноября и не вернулся. О его пропаже в полицию заявил отец мужчины.

И, как стало сейчас известно, полиция обнаружила мужчину парня в водоёме в селе Пухой. По предварительным данным, он утонул. Все обстоятельства выясняются.

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