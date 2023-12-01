11:59 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Пропавшего в Молдове парня искали четыре дня, а нашли в озере: Он утонул
Все обстоятельства трагедии выясняются.
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Без вести пропал: полиция просит помощи в поисках жителя села Пухой Яловенского района, сообщает полиция.
29-летний сельчанин покинул дом 26 ноября и не вернулся. О его пропаже в полицию заявил отец мужчины.
И, как стало сейчас известно, полиция обнаружила мужчину парня в водоёме в селе Пухой. По предварительным данным, он утонул. Все обстоятельства выясняются.