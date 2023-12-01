13:14 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде уволили судью Музраева
В суде Волгограда приняли отставку брата осужденного экс-генерала СК.
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В Волгограде были прекращены полномочия судьи Дзержинского районного суда Захара Музраева. Квалификационная коллегия судей Волгоградской области приняла заявление об отставке брата осужденного за терроризм экс-руководителя волгоградского Следственного комитета, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
— Квалификационной коллегией судей Волгоградской области было принято решение об удовлетворении заявления Музраева З. К. о прекращении его полномочий судьи Дзержинского районного суда г. Волгограда на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», — отмечается в итогах заседания квалификационной коллегии.
Известно, что Захар Музраев работал в Дзержинском районном суде с лета 2009 года. Он написал заявление об уходе практически сразу после того, как Апелляционный военный суд Московской области оставил наказание для его брата, Михаила Музраева, без изменений. Бывшему руководителю регионального СК дали 20 лет колонии строгого режима за поджог дома губернатора Волгоградской области. Бывшего генерал-лейтенанта судили за теракт, хранение оружия и превышение должностных полномочий.