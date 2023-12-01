14:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Летела с 9 этажа и выжила: школьница выпала из окна многоэтажки в Челябинске
В Челябинске 12-летняя школьница выжила после падения с 9 этажа.
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В микрорайоне Парковый вечером 30 ноября едва не произошла страшная трагедия. 12-летняя девочка стояла на подоконнике открытого окна на 9 этаже, а потом сорвалась вниз.
Школьница была дома не одна, ей сразу вызвали скорую помощь.
— Девочка жива. Машина реанимации час работала на месте, потом увезла ее, — рассказывает очевидец происшествия Татьяна Орешкина.
Почему школьница оказалась на подоконнике, пока неизвестно. По некоторым данным, перед этим она поссорилась с родителями. В Следственном комитете Челябинской области сообщили, что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.