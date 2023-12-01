18:13 (мск), источник: Комсомольская правда
«Последствия-катастрофические»: эксперт — об ущербе после пожара на рынке «Темерник» в Ростове
Экономист сообщил, что большинство продавцов с «Темерника» полностью обанкротились.
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В донской столице сгорела внушительная часть рынка «Восточный», более известного как Темерник". Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров. С огнем боролись девять часов. За это время пламя уничтожило сотни ларьков, магазинчиков и складов с товарами.
«УЙДУТ С РЫНКА».
Ростовский экономист Андрей Тучков озвучил, какие последствия повлек за собой ночной пожар.
— Для тех предпринимателей, которые работали на рынке, последствия, конечно, катастрофические. Иначе их не назовешь. Думаю, что те, кто пострадал, либо вообще полностью обанкротятся и уйдут с рынка, либо будут очень долго восстанавливаться. Но это будет сложно и трудоемко. Мы же понимаем, что товар полностью уничтожен, а, следовательно, и бизнес. Люди понесли огромные потери. Нечего продавать, а, значит, нечего и зарабатывать.
А вот если говорить о последствиях для самого рынка, то тут оценивать перспективы будет сложнее.
— Я не могу полноценно оценить их потери. Был ли он застрахован или нет — важный момент. Но мы помним события 2017 года, когда «Темерник» горел первый раз. Его восстановили, причем, достаточно быстро. Что будет в этот раз — прогнозировать сложно.
«КОНЕЦ ЖИЗНИ».
Тем временем, владелец трех складов с зимней одеждой сообщил, что потерял все. Со слов Максима, павильоны ему достались в наследство от мамы.
— Это был семейный бизнес. В товары у меня было вложено шесть миллионов. Сгорело все. Теперь я, наверное, уже бывший предприниматель. Для нашей семьи это — конец жизни.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что рассказал директор рынка Шамиль Карабашев по поводу пожара.