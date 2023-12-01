14:55 (мск), источник: ИА Татар-информ
В Казани 18-летнего парня осудили на 15 лет за убийство и разбой
Прокуратура Татарстана поддержала обвинение по уголовному делу против 18-летнего местного жителя.
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Его обвиняют в привлечении несовершеннолетнего знакомого к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также в разбойном нападении и участии в групповом убийстве из хулиганских побуждений, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Суд установил, что в ночь на 15 сентября 2022 года парень и его несовершеннолетний товарищ совершили разбойное нападение на случайного прохожего и похитили у него имущество на сумму более 5 тысяч рублей. Затем, увидев спящего на лавке незнакомого мужчину на остановке общественного транспорта «Сибирский тракт», они избили его руками и ногами, а также ударили бутылкой по голове, из-за чего мужчина умер, так и не приходя в сознание.
В итоге суд приговорил парня к 15 годам строгого режима. Несовершеннолетний соучастник получил 9 лет исправительной колонии общего режима.