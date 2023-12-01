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15:58 (мск), источник: Комсомольская правда

У самолета на Махачкалу во время взлета в Сочи не запустился двигатель

В аэропорту Сочи экипаж запросил возврат на стоянку из-за неполадок с двигателем.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Сочи в процессе взлета самолета по маршруту Сочи — Махачкала у воздушного судна не запустился двигатель. Экипаж запросил возврат на стоянку.

Ситуация произошла в районе девяти часов вечера 30 ноября. Самолет Sukhoi SuperJet, у которого произошли технические проблемы, принадлежит авиакомпании «Азимут».

Сообщение о не запуске двигателя рейса AZO5057 Сочи — Махачкала появилось в телеграм-канале Aviaincident.

Напомним, на днях Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в аэропорту Сочи во время шторма.

Во время загрузки произошла ошибка.
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