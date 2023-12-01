15:58 (мск), источник: Комсомольская правда
У самолета на Махачкалу во время взлета в Сочи не запустился двигатель
В аэропорту Сочи экипаж запросил возврат на стоянку из-за неполадок с двигателем.
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В аэропорту Сочи в процессе взлета самолета по маршруту Сочи — Махачкала у воздушного судна не запустился двигатель. Экипаж запросил возврат на стоянку.
Ситуация произошла в районе девяти часов вечера 30 ноября. Самолет Sukhoi SuperJet, у которого произошли технические проблемы, принадлежит авиакомпании «Азимут».
Сообщение о не запуске двигателя рейса AZO5057 Сочи — Махачкала появилось в телеграм-канале Aviaincident.
Напомним, на днях Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в аэропорту Сочи во время шторма.