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17:42 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На улице Р. Зорге повредили водопровод — в ряде домов понизилось давление воды

Аварию планируют устранить до 13:00 завтрашнего дня.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 1 декабря). На водопроводной сети по улице Рихарда Зорге произошла авария. Специалисты ООО СК «Аир-Газ» повредили водопровод на территории, где ведется строительство метрополитена.

В результате понизилось давление воды в ряде домов Приволжского района. Под отключение попали пять многоквартирных домов, школа и детский сад, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

На месте работают 10 единиц техники и три бригады аварийной службы МУП «Водоканал». По предварительным данным, аварию устранят до 13:00 завтрашнего дня.

Автоцистерна с вода размещена между домами № 34 по ул. Фучика и № 97 по ул. Р. Зорге.

Во время загрузки произошла ошибка.
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