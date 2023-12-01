17:42 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
На улице Р. Зорге повредили водопровод — в ряде домов понизилось давление воды
Аварию планируют устранить до 13:00 завтрашнего дня.
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(Город Казань KZN.RU, 1 декабря). На водопроводной сети по улице Рихарда Зорге произошла авария. Специалисты ООО СК «Аир-Газ» повредили водопровод на территории, где ведется строительство метрополитена.
В результате понизилось давление воды в ряде домов Приволжского района. Под отключение попали пять многоквартирных домов, школа и детский сад, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».
На месте работают 10 единиц техники и три бригады аварийной службы МУП «Водоканал». По предварительным данным, аварию устранят до 13:00 завтрашнего дня.
Автоцистерна с вода размещена между домами № 34 по ул. Фучика и № 97 по ул. Р. Зорге.