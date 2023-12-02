12:45 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярском крае в аварии с автомобилем скорой помощи погиб человек
В Рыбинском районе в результате дорожной аварии пострадали два медицинских работника.
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В Рыбинском районе произошла смертельная авария. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. ДТП произошло накануне вечером, 1 декабря, на 1012 километре автодороги Р255 «Сибирь». Предварительно установлено, что 50-летний водитель автомобиля «Тойота» (двигался в сторону краевого центра) пытался обогнать попутный автомобиль, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в тот момент, когда там находился автомобиль скорой медицинской помощи.
Удар был настолько сильным, что иномарка перевернулась, погиб 23-летний пассажир, водитель и 45-летний пассажир доставлены в больницу. Есть пострадавшие и в микроавтобусе — в момент ДТП в нем ехали два медицинский работника Нижнеингашской районной больницы. Вместе со своим водителем они получили травмы различной степени тяжести.
В ходе выяснения обстоятельств госавтоинспекторы установили, что водитель и пассажиры «Тойоты» не были пристегнуты ремнями безопасности.