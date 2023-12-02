07:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Была под влиянием наркотиков и алкоголя: мать утонувшей 1,5-летней девочки в Иркутске предстанет перед судом
Мать 1,5-летней утонувшей девочки в Иркутске предстанет перед судом.
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Полуторогодовалая девочка утонула в Ушаковке летом 2023 года. Инцидент произошел 9 июня. Взрослые вместе с детьми выбрались отдохнуть на берегу реки. Пока родители распивали алкоголь, дети были предоставлены сами себе и играли около воды. Спустя некоторое время, мать обнаружила, что дочка пропала. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.
Взрослые осмотрели кусты и берег, но вскоре стало понятно, что своими силами им не справиться. Они обратились в полицию.
На место выехали сотрудники Следкома с кинологами, а также полицейские, водолазы и волонтеры спасательных отрядов. Новость о пропаже маленького ребенка тут же распространилась в социальных сетях. Девочку в бежевой футболке, шортах, желтой панамке и синих кроссовках искал каждый неравнодушный житель города.
Ребенка искали не только в Иркутске, ориентировки направили в Ангарск, Усолье-Сибирское, Бохан, Свирск и Залари.
Спустя месяц после пропажи стала известна печальная новость. Пропавшая была найдена мертвой. Тело девочки нашли около торгового центра у моста. Причем, это место неоднократно осматривали. По факту гибели возбудили уголовное дело.
— Следователи установили, что инцидент произошел из-за небрежного отношения матери к исполнению родительских обязанностей. Она не уследила за дочкой, которая играла около реки, — говорят в Следкоме.
Теперь женщина предстанет перед судом. Прокуратура Приангарья утвердила обвинительное заключение в отношении матери погибшего ребенка. На данном этапе уголовное дело уже отправлено в суд для рассмотрения по существу.