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07:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Была под влиянием наркотиков и алкоголя: мать утонувшей 1,5-летней девочки в Иркутске предстанет перед судом

Мать 1,5-летней утонувшей девочки в Иркутске предстанет перед судом.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Полуторогодовалая девочка утонула в Ушаковке летом 2023 года. Инцидент произошел 9 июня. Взрослые вместе с детьми выбрались отдохнуть на берегу реки. Пока родители распивали алкоголь, дети были предоставлены сами себе и играли около воды. Спустя некоторое время, мать обнаружила, что дочка пропала. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

Взрослые осмотрели кусты и берег, но вскоре стало понятно, что своими силами им не справиться. Они обратились в полицию.

На место выехали сотрудники Следкома с кинологами, а также полицейские, водолазы и волонтеры спасательных отрядов. Новость о пропаже маленького ребенка тут же распространилась в социальных сетях. Девочку в бежевой футболке, шортах, желтой панамке и синих кроссовках искал каждый неравнодушный житель города.

Конечно же, опросили мать и других взрослых, с которыми она отдыхала. Сначала возникли подозрения, что в истории есть криминальный оттенок. Но люди, проходившие мимо сказали, что не заметили в поведении ребенка странностей. Соседи отметили, что девочка в семье была единственной и любимой. Тогда следователи предположили, что она могла утонуть, ведь следы резко обрывались у воды. Водолазы совершили несколько пробных погружений, но это не привело ни к какому результату.

Ребенка искали не только в Иркутске, ориентировки направили в Ангарск, Усолье-Сибирское, Бохан, Свирск и Залари.

Спустя месяц после пропажи стала известна печальная новость. Пропавшая была найдена мертвой. Тело девочки нашли около торгового центра у моста. Причем, это место неоднократно осматривали. По факту гибели возбудили уголовное дело.

Позже стало известно, что во время отдыха 25-летняя мать не только употребляла алкоголь, но и была под наркотическими веществами.

— Следователи установили, что инцидент произошел из-за небрежного отношения матери к исполнению родительских обязанностей. Она не уследила за дочкой, которая играла около реки, — говорят в Следкоме.

Теперь женщина предстанет перед судом. Прокуратура Приангарья утвердила обвинительное заключение в отношении матери погибшего ребенка. На данном этапе уголовное дело уже отправлено в суд для рассмотрения по существу.

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