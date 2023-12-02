4-летний ребенок пропал в Туркестане

Заявление сразу же было зарегистрировано, задействован весь личный состав полиции. На данный момент стражами порядка проводится комплексные поисковые работы. Информация с приметами пропавшего мальчика вместе с фото направлены во все районы. На помощь пришли также волонтеры и местные жители. Бахыт Айбар Алдиярович, 25.05.2019 года рождения. Его приметы: рост 60−65 см, волосы темно-коричневого цвета. Был одет в серую клетчатую рубашку, брюки коричневого цвета, на ногах черные галоши.
«Просим всех, кто видел пропавшего ребенка или владеет какой-либо информацией, незамедлительно позвонить в полицию по телефонам 8−725−33−5−97−65, 8−725−33−97−40−94 или +77014596666, +77026376600, +77759962793, а также на 102», — обратились в полиции.