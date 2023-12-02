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10:04 (мск), источник: АиФ Уфа

Две женщины в Башкирии упали в мазутную яму, одна погибла

Несчастный случай произошел в Баймакском районе.

Источник: Госкомитет Башкортостана по ЧС

В Баймакском районе Башкирии две женщины упали в мазутную яму, одна из них погибла, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

По предварительной информации, три человека на автомобиле возвращались рано утром домой и решили заехать на территорию заброшенной котельной. Две женщины вышли из машины и, не заметив яму с мазутной жижей, упали в нее с высоты 2,5 метра.

Первую женщину извлекли с сильным переохлаждением и передали медикам. Вторую также удалось достать. Она была полностью в мазуте и впоследствии скончалась.

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