10:04 (мск), источник: АиФ Уфа
Две женщины в Башкирии упали в мазутную яму, одна погибла
Несчастный случай произошел в Баймакском районе.
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В Баймакском районе Башкирии две женщины упали в мазутную яму, одна из них погибла, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
По предварительной информации, три человека на автомобиле возвращались рано утром домой и решили заехать на территорию заброшенной котельной. Две женщины вышли из машины и, не заметив яму с мазутной жижей, упали в нее с высоты 2,5 метра.
Первую женщину извлекли с сильным переохлаждением и передали медикам. Вторую также удалось достать. Она была полностью в мазуте и впоследствии скончалась.