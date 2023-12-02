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Спецоперация на Украине
12:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска пытался продать 95 свертков с героином

В Красноярске передали в суд уголовное дело на наркозакладчика.

Источник: МВД

Житель Красноярска вскоре сядет на скамью подсудимых за попытку реализовать партию наркотиков в крупном размере. Уголовное дело уже передано на рассмотрения. История 41-летнего гражданина выглядит так.

В сентябре оперативники городской полиции получили информацию, что гражданин входит в преступную группу, которая распространяет наркотики через закладки. Установили за ним наблюдение и задержали в тот момент, когда он делал тайники на территории Ленинского районе. В двух закладках в общей сложности оказалось 90 свертков, плюс еще три свертка в карманах.

Экспертиза подтвердила догадки наркополицейских — изъятое вещество действительно было героином, общий вес — более 76 граммов. Уголовное дело было заведено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере».

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