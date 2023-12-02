11:14 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Бишкеке задержали разыскиваемого в Узбекистане члена ОПГ
Он был объявлен в международный розыск за совершение тяжкого преступления, совершенного на территории Узбекистана.
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин А. С., являясь активным членом преступной группировки, совершил на территории Республики Узбекистан тяжкое преступление, связанное с действиями насильственного характера.
В частности, А. С. в целях избежания уголовной ответственности незаконным путем через территорию Баткенской области пересек государственные границы двух стран. После этого он был объявлен правоохранительными органами Узбекистана в международный и межгосударственный розыск.
В настоящее время задержанный решением Первомайского районного суда города Бишкека выдворен в Республику Узбекистан.