14:03 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдову из России экстрадировали мужчину, осужденного за убийство, совершенное 19 лет назад
Преступник хотел скрыться от правосудия, но ничего не вышло.
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В Кишинев из России экстрадировали мужчину осужденного за убийство, совершенное 19 лет назад.
В 2001 году в Григориополе обвиняемый с подельниками напал на четверых других мужчин, с которыми у них был многолетний конфликт из-за того, что они отказывались платить ежегодную плату «за охрану» в размере 5 тысяч долларов.
В результате драки один человек умер, а подозреваемого приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщает полиция.