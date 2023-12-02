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14:03 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдову из России экстрадировали мужчину, осужденного за убийство, совершенное 19 лет назад

Преступник хотел скрыться от правосудия, но ничего не вышло.

Источник: Комсомольская правда

В Кишинев из России экстрадировали мужчину осужденного за убийство, совершенное 19 лет назад.

В 2001 году в Григориополе обвиняемый с подельниками напал на четверых других мужчин, с которыми у них был многолетний конфликт из-за того, что они отказывались платить ежегодную плату «за охрану» в размере 5 тысяч долларов.

В результате драки один человек умер, а подозреваемого приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщает полиция.

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