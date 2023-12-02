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15:05 (мск), источник: ИА Башинформ

Авиалайнер, следовавший по маршруту Ноябрьск-Уфа, совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании «Ямал» в сел в тюменском аэропорту Рощино по технической причине, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Sukhoi Superjet следовавал по маршруту Ноябрьск — Уфа, на борту находился 71 пассажир.

«В аэропорту Рощино Тюмени по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолет рейса номер 350, следовавший по маршруту Ноябрьск — Уфа, воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании “Ямал”. На борту находился 71 пассажир», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, пассажиры отправлены в Уфу на резервном воздушном судне авиакомпании.

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