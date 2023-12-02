15:11 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Рабочий погиб в Ганцевичском районе, ремонтируя подъемные ворота
На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, выясняются причины, которые могли спровоцировать гибель человека.
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МИНСК, 2 дек — Sputnik. Трагедия произошла в субботу утром в деревне Колония в Ганцевичском районе ― ремонтируя ворота, там погиб рабочий, сообщили в Следственном комитете.
ЧП случилось на территории частного деревообрабатывающего предприятия в тот момент, когда 28-летний мужчина ремонтировал подъемный механизм ворот. Кадры с места трагедии опубликованы в Telegram-канале СК.
Коллега поднял рабочего вверх на погрузчике, однако тот зацепился одеждой за ворота, ткань намотало на крутящий элемент так, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, уточнили в СК обстоятельства произошедшего.
На данный момент на месте работают следователи, Ганцевичский райотлел СК инициировал проверку по факту гибели рабочего, причины и условия, повлекшие за собой гибель работника, пока выясняются. По итогам проверки станет известно, будет ли возбуждено уголовное дело.