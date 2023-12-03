13:35 (мск), источник: Комсомольская правда
В Холмогоровке очевидцы сняли мощное замыкание на подстанции
В поселке под Калининградом случилась очередная авария, жители сидят без света.
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В поселке Холмогоровка снова проблемы с электроэнергией. Там очевидцы сняли мощное замыкание на подстанции. Снимки очевидцы передали «Комсомолке».
«Замыкание было мощное, со вспышкой. Начались перебои, свет моргал. Мы боимся — так бытовая техника погореть может. С трудом дозвонились в аварийную. Нам сказали: “Устраняют аварию, ждите и отключайте технику”, — рассказали жители Холмгоровки.
Работы ведутся на высоковольтной линии. Сроки их завершения не называют.