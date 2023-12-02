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20:58 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Три человека погибли в ДТП трассе Атырау — Актобе

Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. ДТП произошло 30 ноября на 424-м километре дороги Актобе — Атырау — Астрахань, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным департамента полиции Атырауской области, Lada 2114 столкнулся с грузовиком Iveco.

В результате ДТП погиб 57-летний водитель легковушки и двое его пассажиров. Обстоятельства аварии изучают правоохранительные органы.

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