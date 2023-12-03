Главное
Спецоперация на Украине
14:31 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростове упавшее дерево едва не повредило машину в Нахичевани

В Ростове дерево едва не повредило при падении автомобиль.

Источник: ТГ РОСТОВ ГЛАВНЫЙ

Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в соцсетях 2 декабря.

Н кадрах видно, что ствол вырвало с корнем. Растение приземлилось всего в паре сантиметров от легковушки.

По словам горожан, ЧП случилось еще несколько дней назад. Местные жители успели убрать часть веток. А вот ствол до сих пор остается лежать.

Скорее всего, старое растение не выдержало порыва ветра. По этой причине в городе неоднократно падают деревья. В конце ноября порывы были настолько сильными, что сносило даже металлические конструкции с крыш, рекламные щиты и остановочные комплексы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ростовчанин Баста попал в ДТП после концерта в Санкт-Петербурге
На трассе Семикаракорск-Волгодонск в ДТП пострадал грудничок
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта