14:31 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростове упавшее дерево едва не повредило машину в Нахичевани
В Ростове дерево едва не повредило при падении автомобиль.
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Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в соцсетях 2 декабря.
Н кадрах видно, что ствол вырвало с корнем. Растение приземлилось всего в паре сантиметров от легковушки.
По словам горожан, ЧП случилось еще несколько дней назад. Местные жители успели убрать часть веток. А вот ствол до сих пор остается лежать.
Скорее всего, старое растение не выдержало порыва ветра. По этой причине в городе неоднократно падают деревья. В конце ноября порывы были настолько сильными, что сносило даже металлические конструкции с крыш, рекламные щиты и остановочные комплексы.