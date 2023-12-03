06:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Во Владивостоке водитель влетел в стену на полной скорости
Водитель пострадал в аварии, ему оказывают помощь врачи.
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Во Владивостоке водитель «Филдера» на секунду потерял контроль над автомобилем. Этого момента хватило, чтобы он на скорости влетел в подпорную стену. Очевидцы сообщают, что мужчина за рулем получил травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Все произошло на Океанском проспекте. Водитель двигался с кольца Первой речки по направлению к «Дальпрессу». Но, потеряв управление, он врезался в подпорную стену. На кадры аварии страшно смотреть — от переда машины мало что осталось. На место сразу же приехали врачи скорой медицинской помощи, они уже осматривают мужчину.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что суббота во Владивостоке выдалась жаркой и отнюдь не из-за погоды. Водители приморской столицы могли наблюдать сцены сродни голливудским фильмам. Водитель, совершив несколько ДТП подряд, попросту решил скрыться. И с Тихой до Луговой умудрился доехать на спущенной шине.