Названный в числе 13 погибших при пожаре в алматинском хостеле оказался жив

«Амирали Рамазану Батыралиулы 20 лет, парень обучается в одном из медресе Шымкента. В южную столицу он переехал в целях заработка. Выбрал недорогое жилье и остановился в мини-гостинице. За несколько дней до трагедии, молодой человек вернулся в Сарыагашский район. Родители попросили его вернуться в село, чтобы вместе пройти обследование в Ташкенте. На данный момент Рамазан находится дома вместе с родителями», — говорится в сообщении.
Напомним, 30 ноября в 5.00 в подвальном помещении хостела в Алматы произошел пожар. Спасатели обнаружили 13 погибших. Среди погибших четверо иностранцев и девять граждан Казахстана. Личности погибших уже установлены. 56 человек временно разместили в школе. Стало известно, что сгоревший хостел, в котором проживали иностранцы, открылся 1,5 месяца назад, причем, работал незаконно. Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара в Алматы и возбуждено уголовное дело. Личности организаторов незаконного хостела уже установлены.
Произошедшее уже стало поводом для критики в адрес правительства — так, депутат мажилиса Ирина Смирнова напомнила членам кабмина про их слова касательно обеспечения казахстанцев жильем. Как сообщал 30 ноября КазТАГ, в Казахстане 83% койко-суток в январе-сентябре 2023 года предоставлялись в ночлежках.
В связи с пожаром свои соболезнования выразил президент Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству и акимату оказать помощь семьям пострадавших.