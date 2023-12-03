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14:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области маленький ребенок пострадал при столкновении автомобилей

На трассе под Волгодонском в ДТП пострадал малыш, которому нет и года.

Источник: ГУ МВД

В Ростовской области маленький ребенок пострадал в ДТП. Авария произошла на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» в Волгодонском районе 2 декабря.

По предварительным данным, около 15 часов 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211 44» поворачивал налево и не пропустил «ВАЗ 217030». Легковушки столкнулись.

В результате происшествия пострадала девочка — пассажирка «Четырнадцатой». Ребенок, которому нет еще и года, находился на заднем сидении, в детском кресле.

— Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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