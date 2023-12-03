В Туркестанской области пропал 4-летний мальчик

«Вечером 1 декабря в полицию города обратился местный житель и сообщил, что его 4-летний сын, который вышел поиграть, не вернулся домой. Заявление сразу же было зарегистрировано, задействован весь личный состав полиции. На данный момент стражами порядка проводится комплексные поисковые работы. Бахыт Айбар Алдиярович, 25.05.2019 года рождения. Его приметы: рост 60−65 см, волосы темно-коричневого цвета. Был одет в серую клетчатую рубашку, брюки коричневого цвета, на ногах черные галоши», — говорится в сообщении ведомства.
В полиции отметили, что информация с приметами пропавшего мальчика вместе с фото направлены во все районы. На помощь пришли также волонтеры и местные жители.
Всех, кто видел пропавшего ребенка или владеет какой-либо информацией, просят незамедлительно позвонить в полицию по телефонам 8−725−33−5−97−65, 8−725−33−97−40−94 или +77014596666, +77026376600, +77759962793, а также на 102.