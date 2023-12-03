11:59 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Три человека погибли при пожаре жилого дома в Слуцком районе
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли при пожаре жилого дома в Минской области. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
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Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 3 декабря в 03.28. Пожар произошел в деревне Замостье Слуцкого района. Спасателями обнаружены погибшие хозяйка, пенсионерка и неработавший гражданин, который проживал в доме совместно с хозяйкой.
Причины пожара устанавливаются.