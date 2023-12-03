Главное
Спецоперация на Украине
11:59 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Три человека погибли при пожаре жилого дома в Слуцком районе

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли при пожаре жилого дома в Минской области. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 3 декабря в 03.28. Пожар произошел в деревне Замостье Слуцкого района. Спасателями обнаружены погибшие хозяйка, пенсионерка и неработавший гражданин, который проживал в доме совместно с хозяйкой.

Причины пожара устанавливаются.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары