14:02 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Боевики расстреляли автобус в Пакистане: погибли 9 человек
Боевики открыли огонь по автобусу на севере Пакистана, в результате чего погибли девять человек, включая двух солдат, сообщает Zakon.kz.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Стрельба произошла в субботу вечером в районе Чилас на севере региона Гилгит-Балтистан, пишет ABC News.
В результате обстрела водитель не справился с управлением автобуса и врезался в грузовик. Грузовик загорелся, в результате чего погибли водители обеих машин.
В результате инцидента пострадали по меньшей мере 26 человек, их доставили в местные больницы.
Министр внутренних дел Гилгит-Балтистана Шамс Лоун заявил журналистам, что инцидент был «террористическим актом», и сообщил, что среди убитых были два солдата пакистанской армии.
По его словам, ранения также получил местный исламский священнослужитель муфтий Шер Заман.
Мухаммад Хорасани, представитель пакистанских талибов, также известных как «Техрик-и-Талибан Пакистан» или ТТП, в своем заявлении опроверг какую-либо связь со стрельбой, заявив, что она не была осуществлена их группой.
Три человека были убиты и девять ранены в результате взрыва в университетском спортзале во время католической мессы на юге Филиппин.