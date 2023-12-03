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Спецоперация на Украине
12:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшая в конце ноября 20-летняя пермячка найдена живой

Ее искали с 30 ноября.

Волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили, что пропавшая 20-летняя пермячка нашлась живой.

Девушка, напомним, пропала 30 ноября. Она вышла из дома в Орджоникидзевском районе и исчезла. Несколько дней ее искали родители и полицейские. Сообщалось, что пермячка нуждается в медицинской помощи. К счастью, поиски закончились благополучно.

— Я увидела ее на Центральном рынке и передала полицейским, — написала в соцсетях неравнодушная пермячка.

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