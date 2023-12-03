14:00 (мск), источник: АиФ Кубань
Житель Сочи, избивший сына возле гимназии, попросил прощения за поступок
Видео с жестким обращением с ребенком опубликовали в социальных сетях.
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Житель Сочи, который избил сына возле гимназии, попросил прощения за поступок, сообщает пресс-служба УВД по городу-курорту.
Видео с жестким обращением с ребенком опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина гонится за мальчиком и ударяет его. Эту публикацию нашли полицейские и начали проверку.
Второго декабря стало известно, что правоохранители установили личность мужчины на видео. В итоге отец написал объяснительную в пункте полиции микрорайона Макаренко. После профилактической беседы родитель попросил прощения за свое поведение.
Напомним, в Краснодаре предъявили обвинение мужчине, избившему ребенка на улице. Личность мужчины была установлена. Он дал признательные показания. В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом.