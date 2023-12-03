15:07 (мск), источник: Фонтанка
Кружка чая отправила в реанимацию годовалого мальчика из Выборга
Врачи спасают годовалого мальчика из Выборга после ожога кипятком.
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Годовалый малыш тяжело пострадал, обварившись кипятком на даче под Выборгом. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 декабря.
Ребенка доставили в больницу накануне вечером. Врачи диагностировали у малыша ожоги лица, уха, спины, плечей и предплечий. Мама пояснила, что сын опрокинул на себя кружку с кипятком.
Состояние пациента оценивается как тяжелое, мальчика поместили в реанимацию.