На шоссе в Подмосковье из-за снегопада произошли ДТП с участием 20 машин

«В настоящее время на месте ДТП на Новорижском шоссе продолжают работать сотрудники ГИБДД. Установлено, что количество столкнувшихся там автомобилей выросло — их не менее 20. Предварительно, пострадавших нет», — сообщил источник агентства. Отмечается, что на дороге произошло девять мелких ДТП из-за непогоды. Движение на данном участке дороги затруднено.
Ранее пресс-служба полиции Московской области сообщила о двух ДТП на 51 км автодороги М9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе города Истра. По данным ведомства, аварии произошли примерно в 12:20. В обоих ДТП автомобили совершили наезд на машины попутного направления. В результате столкновений были повреждены девять автомобилей. Пострадавших нет.
Накануне, 2 декабря, Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за надвигающегося снегопада. По данным центра, с 9:00 до 21:00 3 декабря в столице и Подмосковье прогнозируется сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 16 м/с, гололедица и снежные заносы. С утра в Москве из-за неблагоприятных погодных условий было задержано более 20 авиарейсов.