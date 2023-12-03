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17:21 (мск), источник: Коммерсантъ

На шоссе в Подмосковье из-за снегопада произошли ДТП с участием 20 машин

Не менее 20 автомобилей столкнулись в девяти ДТП на Новорижском шоссе в Московской области. ДТП произошли из-за снегопада и скользкой дороги, сообщили правоохранители ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

«В настоящее время на месте ДТП на Новорижском шоссе продолжают работать сотрудники ГИБДД. Установлено, что количество столкнувшихся там автомобилей выросло — их не менее 20. Предварительно, пострадавших нет», — сообщил источник агентства. Отмечается, что на дороге произошло девять мелких ДТП из-за непогоды. Движение на данном участке дороги затруднено.

Ранее пресс-служба полиции Московской области сообщила о двух ДТП на 51 км автодороги М9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе города Истра. По данным ведомства, аварии произошли примерно в 12:20. В обоих ДТП автомобили совершили наезд на машины попутного направления. В результате столкновений были повреждены девять автомобилей. Пострадавших нет.

Накануне, 2 декабря, Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за надвигающегося снегопада. По данным центра, с 9:00 до 21:00 3 декабря в столице и Подмосковье прогнозируется сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 16 м/с, гололедица и снежные заносы. С утра в Москве из-за неблагоприятных погодных условий было задержано более 20 авиарейсов.

Александра Горошилова

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