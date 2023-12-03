18:21 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
А драка-то ненастоящая! На концерте молдавской группы Carla’s Dreams в Чикаго прямо на сцене произошла массовая потасовка
Теперь о музыкантах из Кишинева говорит весь мир.
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На концерте молдавской группы Carla’s Dreams в Чикаго (США) произошла драка прямо на сцене.
В соцсети появились видео, на котором видна потасовка охранников с группой молодых людей. Зрители также возмущались, что выступление артистов задержалось на пару часов и длилось меньше часа. Организатор концерта в Чикаго извинился за конфуз с указанием точного времени выступления группы и за «очень неуважительное отношение охранников в зале»:
«Carla’s Dreams не виноваты ни в чем, они были очень профессиональны и пунктуальны. Мы хотим сказать, что нам очень жаль, что есть люди, которые не умеют уважать артиста, и вели себя очень некрасиво! Нам стыдно. Артиста нужно принимать с уважением, для них это очень большой труд — приехать сюда», — заявили организаторы концерта.
Но в тех же соцсетях появилась и другая версия драки на сцене молдавской группы.
Рок-концерт с представлением «все включено». Молдавская группа Carla’s Dreams вышла новый уровень пиара и маркетинга. Они выступили в Чикаго. Можно порадоваться за наш молдавский бренд. Таких групп в США дофига. Их выступление забывают уже через-час полтора. А вот происшествие будут мусолить в СМИ долго, сообщает Телеграм-канал wtfmoldova.
Так вот, чтобы американские зрители узнали о Carla’s Dreams, ребята решили инициировать драку. Нанятые продюсерами гастрольного тура каскадеры профессионально справились с задачей. А молдаване попали не только в новости США, но и всего мира.