11:01 (мск), источник: © РИА Новости
Украина атаковала нефтебазу в Луганске в ночь на понедельник
ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Нефтебаза в Луганске подверглась атаке дронами ВСУ, заявил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР.
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«В ночь на 4 декабря в Луганске возник пожар на нефтебазе», — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что возгорание возникло в результате действий ВСУ, использовавших для атаки по нефтебазе ударные беспилотники. Незадолго перед пожаром в городе были слышны звуки работы ПВО и характерный звук двигателя ударного БПЛА.
На данный момент пожар потушен, о пострадавших не сообщается.
В конце апреля текущего года ВС Украины нанесли удар по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы.