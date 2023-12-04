11:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский Т-90М получил «мангал» с динамической защитой от дронов

Российский танк Т-90М с навесом для защиты от дронов, который танкисты называют «мангалом», заметили в зоне специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

На снимках виден Т-90М с массивной решетчатой конструкцией, которая защищает крышу и заднюю часть башни танка. «Мангал» получил блоки динамической защиты (ДЗ) «Контакт-1», которая прикрывает крышу машины.

Также блоки ДЗ установили непосредственно на люки командира и наводчика. Дополнительную защиту люков обеспечивают откидные решетчатые конструкции. «Контакт-1» предназначен для защиты бронетехники от кумулятивных снарядов.

В октябре в зоне СВО заметили танк Т-90М с дополнительными решетчатыми экранами, которые защищают крышу, заднюю часть башни и дистанционно управляемую зенитную пулеметную установку.

В том же месяце стало известно, что «Уралвагонзавод» начал оснащать танки заводским навесом для защиты от беспилотников. «Мангал» разработали с учетом анализа эффективности конструкций, которые российские танкисты самостоятельно создавали для защиты от дронов.

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