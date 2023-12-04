11:45 (мск), источник: РБК
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье
На Ставрополье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, сообщил в своем телеграм-канале ставропольский губернатор Владимир Владимиров.
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Вертолет приземлился на территории Георгиевского округа около 10.00 утра. Воздушное судно приземлилось в поле станицы Незлобной, недалеко от автодороги Пятигорск — Георгиевск.
По словам губернатора, вертолет принадлежит частной компании и «совершал облет нефтепровода». На борту были два человека, которые не пострадали. «Согласно предварительным данным, причиной случившегося мог стать отказ одного из двигателей», — написал он.
Прокуратура уже начала проверку после инцидента.