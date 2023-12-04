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11:45 (мск), источник: РБК

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье

На Ставрополье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, сообщил в своем телеграм-канале ставропольский губернатор Владимир Владимиров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вертолет приземлился на территории Георгиевского округа около 10.00 утра. Воздушное судно приземлилось в поле станицы Незлобной, недалеко от автодороги Пятигорск — Георгиевск.

По словам губернатора, вертолет принадлежит частной компании и «совершал облет нефтепровода». На борту были два человека, которые не пострадали. «Согласно предварительным данным, причиной случившегося мог стать отказ одного из двигателей», — написал он.

Прокуратура уже начала проверку после инцидента.

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