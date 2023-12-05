5 декабря, источник: РИА Крым
Атака беспилотников на Крым: сбиты 35 дронов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на вторник отбили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили в Минобороны РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал мнение, что объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы России.
2 декабря две переоборудованные украинские ракеты С-200 были уничтожены над Азовским морем.
1 декабря в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.
За прошлую неделю, по данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили 12 безэкипажных катеров противника, следовавших в направлении Крыма.