Свыше десяти тысяч жителей Находки остались без отопления

«На проспекте Мира в Находке произошел порыв магистральной сети теплоснабжения, в связи с чем нормативным уровнем коммунального ресурса не обеспечены более 80 домов, в которых проживает более 10 тысяч жителей города», — говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при обеспечении теплоснабжения, соблюдению сроков устранения аварии.
Как сообщает администрация Находки, утечка серьезная, достаточно крупный порыв в нижней части трубы. Планируется, что ориентировочно в 18.00 (11.00 мск) возобновится подача тепла. Температурные параметры будут выравниваться в течение суток.
Во вторник днем в Находке 2−4 градуса тепла, к вечеру похолодает до минус 2.