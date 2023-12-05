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5 декабря, источник: РИА Новости

Свыше десяти тысяч жителей Находки остались без отопления

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. Свыше 10 тысяч жителей Находки Приморского края остались без отопления из-за порыва магистральной сети теплоснабжения, сообщает региональная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«На проспекте Мира в Находке произошел порыв магистральной сети теплоснабжения, в связи с чем нормативным уровнем коммунального ресурса не обеспечены более 80 домов, в которых проживает более 10 тысяч жителей города», — говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при обеспечении теплоснабжения, соблюдению сроков устранения аварии.

Как сообщает администрация Находки, утечка серьезная, достаточно крупный порыв в нижней части трубы. Планируется, что ориентировочно в 18.00 (11.00 мск) возобновится подача тепла. Температурные параметры будут выравниваться в течение суток.

Во вторник днем в Находке 2−4 градуса тепла, к вечеру похолодает до минус 2.

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