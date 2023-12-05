5 декабря, источник: РИА Новости
Полицейские в Хабаровске проверили пустую бутылку с надписью «мина»
Полицейские проверили на станции Хабаровск-2 пустую бутылку с надписью «мина».
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ХАБАРОВСК, 5 дек — РИА Новости. Пустую бутылку с надписью «мина» проверили железнодорожные полицейские на станции в Хабаровске, сообщила РИА Новости представитель дальневосточной транспортной полиции Ольга Мироненко.
«На станции Хабаровск-2 накануне в грузовом вагоне была обнаружена пустая пластиковая бутылка с надписью карандашом “мина”. На место прибыли все спецслужбы. Сотрудниками проведены все полагающиеся мероприятия, проверены вагоны. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Вагон ушел по месту следования», — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что подобные инциденты происходят довольно часто.