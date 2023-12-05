5 декабря, источник: Комсомольская правда
На дороге запчасти и сапог: в ДТП на острове Русский скончался пешеход
Во Владивостоке на острове Русский девушка умерла под колесами Toyota Voxy.
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На острове Русский произошла смертельная авария. Детали ДТП рассказали аварийные комиссары, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Случилось все в районе бухты Новик в сторону приморской столицы. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но в нее врезался автомобиль Toyota Voxy.
Сообщается, что от полученных травм девушка скончалась на месте аварии. Машина также получила повреждения.
Другие детали ДТП пока неизвестны. Во всем придется разобраться сотрудникам ДПС, которые уже прибыли на место.
Напомним, что минувшим днем в Находке также сбили человека в районе пешеходного перехода, но о состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.
Произошло все в районе Северного проспекта, когда человек переходил дорогу. Автомобилист не сбросил скорость и, по всей видимости, решил попытаться «проскочить» быстрее пешехода.