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5 декабря, источник: Комсомольская правда

На дороге запчасти и сапог: в ДТП на острове Русский скончался пешеход

Во Владивостоке на острове Русский девушка умерла под колесами Toyota Voxy.
Источник: Соцсети

На острове Русский произошла смертельная авария. Детали ДТП рассказали аварийные комиссары, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Случилось все в районе бухты Новик в сторону приморской столицы. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но в нее врезался автомобиль Toyota Voxy.

Сообщается, что от полученных травм девушка скончалась на месте аварии. Машина также получила повреждения.

Детали ДТП предстоит выяснить специалистам. Фото: svodka25.

Другие детали ДТП пока неизвестны. Во всем придется разобраться сотрудникам ДПС, которые уже прибыли на место.

Автомобиль также получил повреждения. Фото: svodka25.

Напомним, что минувшим днем в Находке также сбили человека в районе пешеходного перехода, но о состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.

Произошло все в районе Северного проспекта, когда человек переходил дорогу. Автомобилист не сбросил скорость и, по всей видимости, решил попытаться «проскочить» быстрее пешехода.

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