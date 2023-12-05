7 лет колонии получила жительница Саянска за убийство сожителя

34-летняя женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следствием и судом установлено, что в апреле этого года подсудимая с сожителем распивали спиртные напитки. Внезапно между ними разгорелся конфликт и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватила кухонный нож и нанесла своему возлюбленному один удар в сердце. 41-летний мужчина скончался от полученного ранения до приезда скорой помощи. В этот же день она была задержана следователями СК.
С учетом мнения прокурора суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.