5 декабря, источник: МК.RU Крым
К берегам Крыма прибило потерявшийся катер ВСУ со взрывчаткой
В Сакском районе обнаружили потерявшийся безэкипажный катер ВСУ.
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Жители села Молочное Сакского района сообщили властям утром 4 декабря о необычной находке. К берегам Крыма прибыло безэкипажный катер ВСУ, начиненный взрывчаткой, которая не успела сдетонировать.
Приехавшие на место службы оцепили местность. Вероятно, ранее катер был обезврежен средствами РЭБ, пишет Shot.