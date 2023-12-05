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5 декабря, источник: МК.RU Крым

К берегам Крыма прибило потерявшийся катер ВСУ со взрывчаткой

В Сакском районе обнаружили потерявшийся безэкипажный катер ВСУ.

Жители села Молочное Сакского района сообщили властям утром 4 декабря о необычной находке. К берегам Крыма прибыло безэкипажный катер ВСУ, начиненный взрывчаткой, которая не успела сдетонировать.

Приехавшие на место службы оцепили местность. Вероятно, ранее катер был обезврежен средствами РЭБ, пишет Shot.

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