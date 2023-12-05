Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews

Водитель «Жигулей» потерял управление и столкнулся с 5 припаркованными автомобилями

Владелец одного из пострадавших авто госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы, еще два пассажира обратились за медпомощью.

Источник: Кадр из видео

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором «Жигули» на скорости ударяет несколько припаркованных автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УВД Джизакской области, инцидент произошел 1 декабря примерно в 13:30 на 2 км автодороги 4R36 «Джизак — Янги кишлок — Кызылча», проходящей в районе махалли «Шодлик» города Джизака.

Сообщается, что водитель «Жигулей», двигаясь по маршруту Фариш — Джизак, потерял управление, в результате чего его машина на скорости столкнулась с припаркованными у кафетерия автомобилями.

В результате ДТП водитель ВАЗ 2107, получив черепно-мозговую травму, был госпитализирован в отделение реанимации Джизакского областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. За медицинской помощью также обратились два пассажира данного автомобиля.

Отмечается, что 5 автомобилей получили технические повреждения.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта