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5 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

13-летний подросток из Молдовы скончался в Румынии, разбившись с высоты 9 этажа: В квартире он был один

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Источник: Комсомольская правда

13-летний подросток родом из Молдовы скончался вечером 4 декабря, выпав с девятого этажа многоквартирного дома в Ясах.

Мать ребенка говорит, что он ненадолго оставался в квартире один.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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