5 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
13-летний подросток из Молдовы скончался в Румынии, разбившись с высоты 9 этажа: В квартире он был один
Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
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13-летний подросток родом из Молдовы скончался вечером 4 декабря, выпав с девятого этажа многоквартирного дома в Ясах.
Мать ребенка говорит, что он ненадолго оставался в квартире один.
Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.