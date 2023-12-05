5 декабря, источник: МК.RU Хабаровск
В Комсомольске-на-Амуре ждут суда подростки, обвиняемые в угоне автомобиля
В Комсомольске-на-Амуре подростки стали фигурантами уголовного дела об угоне автомобиля.
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Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, двое несовершеннолетних 14 и 15 лет в сентябре 2023 года нашли припаркованный автомобиль. Двери машины были открыты, поэтому они без проблем забрались в салон, смогли без ключа запустить двигатель и выехать со двора дома. Они двигались по проспекту Копылова, по улицам города, пока не попали в ДТП.
Сами фигуранты скрылись с места происшествия. В результате ДТП никто не пострадал.