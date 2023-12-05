В Белгородской области за сутки зафиксировали 66 прилетов со стороны ВСУ

«В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка — установлено восемь прилетов. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях. Пострадавших нет. По селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда и три гранатометных выстрела, также в селе противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.
В Борисовском районе в понедельник по окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ выпустили шесть минометных снарядов и четыре гранатометных выстрела. «В результате обстрела произошел обрыв линии электропередачи. Аварийные службы продолжат восстановительные работы, как только позволит оперативная обстановка. Также на окраине Лозовой Рудки с квадрокоптера сброшено одно самодельное взрывное устройство. Обошлось без последствий», — отметил Гладков.
Украинские военные также выпустили 13 гранатометных выстрелов по хутору Старый в Волоконовском районе. Рядом с селом Коновалово с БПЛА был сброшен осколочный боеприпас.
В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Безымено — два минометных снаряда, на окраине села Новостроевка-Вторая с дрона сброшено два взрывных устройства. Также под обстрел попала окраина села Козинка — зафиксировано шесть прилетов. «В результате обстрела поврежден экскаватор», — проинформировал губернатор.
Четыре минометных снаряда ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, по МАПП «Шебекино» — шесть, по селу Муром и хутору Мухин — два и три минометных снаряда соответственно.