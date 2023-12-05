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5 декабря, источник: РИА Новости

Пермяки почтили память погибших в клубе «Хромая лошадь»

Пермяки почтили память тех, кто погиб 14 лет назад при пожаре в «Хромой лошади».

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 5 дек — РИА Новости. Пермяки почтили память людей, погибших 14 лет назад при пожаре в клубе «Хромая лошадь», передает корреспондент РИА Новости.

Жители города во вторник собрались в Сквере уральских добровольцев у мемориала, установленного в память о жертвах трагедии. Люди складывают красные гвоздики и розы к основанию скульптурной композиции, находящейся в нескольких метрах от здания, в котором 14 лет назад произошел пожар.

Как отмечается в Telegram-канале администрации Перми, для родственников погибших организован выезд автобуса на Северное кладбище.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни более 150 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность. Следствие пришло к выводу, что клуб сгорел из-за фейерверка: искры попали на потолок, декорированный ивовыми ветвями и холстом.

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