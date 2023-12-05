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5 декабря, источник: НТА-Приволжье

Трое человек отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 5 декабря. НТА-Приволжье — Трое человек отравились угарным газом в Нижнем Новгороде.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает СУ СК по региону, по факту отравления семьи из трех человек, среди которых один несовершеннолетний, организована доследственная проверка.

Согласно информации, происшествие случилось в ночь на пятое декабря в одном из домов, расположенных по улице Большая Покровская в Нижегородском районе города.

Вся семья почувствовала недомогание и после обращения к медикам была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Напомним, что 5 ноября в Нижегородской области от отравления угарным газом погибла семейная пара.

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