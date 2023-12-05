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5 декабря, новости Казахстана, источник: EL.kz

Жительница Жетысу заявила, что директор школы избил её внука

Женщина из Кербулакского района в области Жетысу сообщила о случае насилия в школе, передает El.kz. По её словам, её внук стал жертвой издевательств со стороны директора местной школы.

Событие получило широкий резонанс после публикации в социальных сетях видео, где запечатлен плачущий ребенок. Бабушка ребенка утверждает, что за это действие ответственен директор школы.

Руководитель учебного заведения обвиняется в жестоком обращении с учеником: избиении и запугивании, в результате чего ребенок пришел домой в слезах. Женщина возмущена таким поведением директора и задается вопросом о законности его действий.

Представители полиции Жетысу подтвердили регистрацию данного инцидента. Собранная информация была передана в региональный департамент по контролю качества образования для проведения служебного расследования и определения необходимых мер.

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