5 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Травматологи предупреждают: самые опасные травмы у детей из-за тюбингов
С наступлением зимы традиционно резко увеличивается число обращений в травмпункты, в том числе и по причине обморожений.
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Количество гололедных травм продолжает расти в белорусской столице, только в шестую больницу ежедневно поступает до восьми пациентов, рассказал заместитель заведующего по учебно-методической работе кафедры травматологии и ортопедии Белорусского государственного медицинского университета Иван Довгалевич.
«Если говорить про 6-ю больницу города Минска, то в среднем за сутки поступает около 5−8 человек с гололедной травмой. Из них где-то половина — дети», — сообщил он журналистам во вторник.
При этом Довгалевич подчеркнул, что наиболее опасные травмы у детей связаны с катанием на тюбингах. Во многом это обусловлено тем, что в основном они выбирают для этой зимней забавы не подготовленные трассы, а идут на «спонтанные» горки, которые к тому же бывают в непосредственной близости от проезжей части.
По его словам, также медики фиксируют рост числа обморожений в столице. Поэтому необходимо серьезно относится к своей одежде, отметил специалист.
«Хочу обратить внимание взрослых на экипировку. От качества обуви, подошвы зависит очень много — надо быть подготовленным к любым неожиданностям. Одеваться тоже нужно хорошо, потому что очень много обморожений», — сказал Довгалевич.
Напомним, в период с 21 по 30 ноября по всей стране было зарегистрировано 1773 случая гололедных и холодовых травм. Больше всего травмированных за этот период оказалось в Минской области.