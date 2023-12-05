5 декабря, источник: РИА Новости
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае
Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования «Хурба».
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«Самолет успешно приземлился на аэродроме “Хурба”, — сказал собеседник агентства.
По его словам, находившиеся на борту Ан-12 восемь человек при аварийной посадке не пострадали.
Как уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура самолет авиакомпании «АСЦ СИБНИА-Тест» возвращался в аэропорт вылета — «Хурба» — после перевозки груза в чукотский Певек.
«В связи с поступлением сообщения о запросе аварийной посадки в аэропорт выехал Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор. Посадка произведена благополучно… разрушений воздушного судна нет», — говорится в сообщении.
Ведомство в ходе проверки оценит действия аварийно-спасательных служб.