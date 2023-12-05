Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: РИА Новости

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае

Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования «Хурба».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

«Самолет успешно приземлился на аэродроме “Хурба”, — сказал собеседник агентства.

По его словам, находившиеся на борту Ан-12 восемь человек при аварийной посадке не пострадали.

Как уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура самолет авиакомпании «АСЦ СИБНИА-Тест» возвращался в аэропорт вылета — «Хурба» — после перевозки груза в чукотский Певек.

«В связи с поступлением сообщения о запросе аварийной посадки в аэропорт выехал Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор. Посадка произведена благополучно… разрушений воздушного судна нет», — говорится в сообщении.

Ведомство в ходе проверки оценит действия аварийно-спасательных служб.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему США отказались помогать Украине
В США назвали самое страшное 'оружие' России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта