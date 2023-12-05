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5 декабря, источник: РИА Новости

В полицию Петербурга доставили 13 мигрантов после массовой драки

В полицию Петербурга доставили 13 мигрантов после драки у «Лахта Центра».

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. После массовой драки у «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге в полицию доставили 13 мигрантов, конфликт разгорелся из-за бытовых моментов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

«Конфликт рабочих у “Лахта Центра” произошел вечером 4 декабря, на место вызвали полицию, предположительно, причиной драки стал то, что кто-то кого-то толкнул», — рассказал источник.

Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

«Для выяснения обстоятельств в полицию были доставлены 13 человек, все они мигранты. Сейчас принимаются меры к установлению участников конфликта и их опросу», — добавил он.

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