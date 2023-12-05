Что известно о судьбе экипажа сухогруза Blue Shark, выброшенного после шторма под Анапой

Ранее некоторые издания и телеграм-каналы (18+) распространили информацию о том, что моряков сняли с судна.
На борту судна по прежнему находится 21 член экипажа из Сирии, Индии и Египта. Как уже сообщалось, они во время ЧП не пострадали.
Напомним, 26 и в ночь на 27 ноября на Анапу обрушился шквальный ветер, который обрывал провода, валил деревья, срывал крыши со зданий. Сухогруз Blue Shark сел на мель в районе Витязево под Анапой в результате шторма. Члены экипажа обеспечены провизией, а предприимчивые местные жители уже готовы предложить за деньги экскурсии к застрявшему судну.
Экипаж севшего на мель сухогруза Blue Shark в Анапе обеспечили провизией.
Судно четвертые сутки находится на мели в районе Витязево.