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5 декабря, источник: KrasnodarMedia.su

Что известно о судьбе экипажа сухогруза Blue Shark, выброшенного после шторма под Анапой

По словам представителя пресс-службы Росморречфлот, экипаж Blue Shark — сухогруза, выброшенного в шторм на берег под Анапой — все еще находится на борту судна, сообщает 93.RU.

Источник: KrasnodarMedia.su

Ранее некоторые издания и телеграм-каналы (18+) распространили информацию о том, что моряков сняли с судна.

На борту судна по прежнему находится 21 член экипажа из Сирии, Индии и Египта. Как уже сообщалось, они во время ЧП не пострадали.

Напомним, 26 и в ночь на 27 ноября на Анапу обрушился шквальный ветер, который обрывал провода, валил деревья, срывал крыши со зданий. Сухогруз Blue Shark сел на мель в районе Витязево под Анапой в результате шторма. Члены экипажа обеспечены провизией, а предприимчивые местные жители уже готовы предложить за деньги экскурсии к застрявшему судну.

Экипаж севшего на мель сухогруза Blue Shark в Анапе обеспечили провизией.

Судно четвертые сутки находится на мели в районе Витязево.

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